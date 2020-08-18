سلاح الجو الأميركي يحقق حول تحليق مسيرة قرب طائرة ترامب

وقال أحد الصحفيين على تويتر إنه شاهد شيئا يشبه الطائرة المسيرة وإن طائرة الرئيس حلقت "مباشرة فوق جسم صغير".



وأشار سلاح الجو إلى أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع أي حادث قبل السادسة مساء مباشرة يوم الأحد.