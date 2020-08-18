الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، على حاجز الكونتينر، والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الاثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى.



واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شقيقي الشهد هلسة، وذلك أثناء تواجدهما مع والدتهم على حاجز الكونتينر.



وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب أشرف هلسة، قرب باب حطة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بعد طعنه جنديًا إسرائيليًا، وترك ينزف حتى ارتقى شهيدا.



واعتقلت قوة للاحتلال الشابين الشقيقين طارق وعاطف أبو سبيتان من محيط المسجد الأقصى.



كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.



وفي نابلس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب تميم عمران من منزله في قرية بورين جنوبي نابلس، بعد تحطيم مدخل المنزل ومحتوياته والعبث به.



وشددت سلطات الاحتلال على حاجز حوارة في إجراءات تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من مدينة نابلس.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الشاب عبد الرؤوف تيسير ياسين (20 عاما)، أثناء عبوره حاجز عسكري طيار قرب قرية النبي الياس، شرق قلقيلية.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الشابين أحمد جلال درويش (19 عاما) من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي (19 عاما)، من مخيم العزة، شمالي بيت لحم، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي محمد عبد الله طالب (17 عاما)، ومحمد عدنان جرادات (22 عاما)، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في قرية زبوبا غرب المدينة.