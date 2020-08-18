تونس تسجل 78 حالة إصابة جديدة بكورونا

تونس (اسلام تايمز) - أعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس ليصبح بذلك العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، 2185 حالة مؤكدة.