وهاب وصف المحكمة الدولية بمحكمة غب الطلب

ذلك، في اطار ردود الفعل على صدور الحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وصف رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهابالى انه لم يتغير رأينا بالمحكمة الدولية منذ اليوم الأول فقد بدأت بتزويرة الضباط الأربعة وتنتهي اليوم بالمتهمين الأربعة.
وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعياليوم الثلثاء، اشار الى انه "لم يتغير رأينا بالمحكمة الدولية منذ اليوم الأول فقد بدأت بتزويرة الضباط الأربعة وتنتهي اليوم بالمتهمين الأربعة، وراى بأنها محكمة غب الطلب، نقلتها واشنطن من إتهام سوريا إلى إتهام المقاومة حسب الحاجة السياسية.
علق النائب جميل السيد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على إعلان السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أرسل جرافات لطمس مسرح الجريمة في 14 شباط 2005.
مشيرا الى أن الثابت في محاضر التحقيق الرسمية التي إستلمناها من المحكمة الدولية، أنّ فرنجية وزير الداخلية حينها قد منع المسّ بمسرح الجريمة وليس العكس، وحيث كنا تواصلنا معه حول وجود مثل هذا الإحتمال"، مشددا على أن "كلام فيلتمان محض إفتراء .