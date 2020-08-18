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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 13:07

كورونا يتراجع في دمشق..انخفاض الوفيات إلى النصف

كورونا يتراجع في دمشق..انخفاض الوفيات إلى النصف
ويؤكد المصدر أن المعدل اليومي لوفيات دمشق ارتفع خلال فترة العيد وما قبلها إلى 100 وفاة في اليوم، بينما لا يتجاوز اليوم 50 وفاة، لافتاً إلى أن معدل الوفيات اليومي في دمشق قبل جائحة كورونا كان بين 25- 35 وفاة يومياً.

وأشار المصدر إلى أن الوفيات تدفن اليوم في مختلف مدافن المدينة، لأن الكثير منها لا يمكن إثبات أنها حدثت بسبب كورونا، لذا يعمل المعنيون عن عمليات الدفن على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، ومعاملة أي متوفى على أنه كان مصاب بالفيروس.

انخفاض معدل الوفيات مرتبط بانخفاض الإصابات بكورونا، حيث أكد طبيب الأوبئة علي رستم، والذي يعمل في مستشفى المواساة، أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً واضحاً في أعداد الإصابات بدمشق ، لافتاً إلى أنه لاحظ ذلك من خلال تراجع أعداد المصابين الذين يراجعون المستشفى التي يعمل بها، يقول: "في الأسبوع الذي صادف ما قبل عيد الأضحى وأسبوع العيد كانت ذروة الإصابات، وكان قسم العزل ممتلئاً، وتراكم المرضى في قسم الإسعاف بانتظار الشاغر، أما اليوم فلدينا 7 أماكن شاغرة في القسم، وهذا دليل تراجع جيد".

في الوقت نفسه أكد رستم أن هذا لا يعني أن الوباء لا يمكن أن يعود، فهو قد يعود بموجة ثانية بعد حوالي شهر أو شهر ونصف، وهذا مرجح جداً.

أما حول تفسيره لتراجع أعداد الإصابات يرى رستم:" أن التزام الناس بالإجراءات الوقائية هو السبب الأساسي، فحتى تتراجع أعداد الإصابات يكفي أن يلتزم الناس بالإجراءات لمدة 14يوماً، وهذا حدث مؤخراً بعد الخوف الذي تملك الناس في دمشق، بعد أن لمسوا انتشار الوباء بأنفسهم، حيث التزم الكثيرون بالكمامة، وعزلَ قسم كبير من المشتبه بإصابتهم أنفسهم ذاتياً.

وأكد الطبيب أن الإصابات كانت كثيفة بسبب الاستهتار والجهل، أما اليوم فقد أدرك الناس خطورة الموقف وحافظوا على الإجراءات.
رقم : 881026
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