زنكنة: ندرس اصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع النفط

وأوضح زنكنة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن موضوع طرح الصكوك الاسلامية نوقش بلجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشورى الاسلامي ( البرلمان) اليوم.



وأشار الى أن اعضاء اللجنة كانت آراءهم ايجابية تجاه مشروع طرح الصكوك.