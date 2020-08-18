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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 13:10
زنكنة: ندرس اصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع النفط
وأوضح زنكنة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن موضوع طرح الصكوك الاسلامية نوقش بلجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشورى الاسلامي ( البرلمان) اليوم.
وأشار الى أن اعضاء اللجنة كانت آراءهم ايجابية تجاه مشروع طرح الصكوك.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
881028
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