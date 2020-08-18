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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 14:27

الطيران الحربي يدمر مواقع إرهابية شمال إدلب

الطيران الحربي يدمر مواقع إرهابية شمال إدلب
ونقلت مصادر أن الطيران الحربي نفذ أكثر من 9 غارات جوية على التوالي باتجاه مواقع استراتيجية للمجموعات المسلحة بريف إدلب الشمالي الغربي وتحديداً على محور بلدة الشيخ بحر.

وأوضح مصدر ميداني رفيع المستوى أنه بحسب المعلومات الواردة والتأكد عبر طائرات الاستطلاع الروسية، تم اكتشاف وجود مقر تابع لمسلحي تنظيمي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" الارهابيين بالقرب من بلدة الشيخ بحر يُستخدم كغرفة عمليات وتنسيق، بالإضافة إلى وجود معدات لوجستية وأجهزة اتصال داخل هذا المقر، الأمر الذي استدعى تعاملاً سريعاً من قبل الطيران الحربي عبر سلسلة من الغارات باتجاه الموقع المذكور.

وأكد المصدر أن "الغارات الجوية أدت إلى تدمير الهدف بشكل كامل، حيث عمدت المجموعات المسلحة إلى اتخاذ أحد التلال القريبة من بلدة الشيخ بحر كمقر عمليات لها للاختباء من الغارات الجوية، مضيفاً أنه بحسب عمليات الرصد تم القضاء على عدد من القياديين الذين كانوا متواجدين داخل المقر وتدمير كامل للمعدات اللوجستية التي كانت داخله".
رقم : 881037
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