عون عن مزاعم إنفجار أسلحة لـ'حزب الله' في المرفأ: مُستحيل!

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أن‭‭ ‬‬فرضية أن يكون انفجار مرفأ بيروت نجم عن انفجار مستودع لأسلحة لحزب الله مستحيلة، لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.



وشدّد في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية على أنّ حزب الله لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ.



وردًا على سؤال عن تلك الفرضية التي يروج لها البعض، قال الرئيس عون: "مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال".



وأشار إلى أن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم "تدخل خارجي"، مضيفًا: "على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات".



وقال: "كُثر تحدثوا عن رؤية طائرات تمرق في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث "لا يعول عليه كثيرا" فإنه يجب الاستماع له.