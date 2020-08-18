حماس تحمّل الاحتلال تداعيات استمرار الحصار وتفاقم أزمة الكهرباء

وأكد برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن السماح باستمرار هذه الجريمة أو السكوت عنها، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائجها وتداعياتها.



ونوه بأن شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله وفي مقدمتهم حركة حماس لن تقبل باستمرار هذا الحصار وبقائه أمرا واقعا، مضيفا: سنعمل جميعا على خوض معركتنا مع العدو وبكل قوة والوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار وإنهائه.



وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في غزة، أعلنتيوم الأحد، عن توقّف عمل محطة توليد الكهرباء، بكامل قدرتها الإنتاجية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول الوقود اللازم لتشغيلها؛ في إطار قرارته الأخيرة بتشديد الحصار، وإغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كلي.