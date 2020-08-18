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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 19:42

قبيلة العكيدات السورية: مهلتنا للتحالف الأميركي لتنفيذ مطالبنا باقية

قبيلة العكيدات السورية: مهلتنا للتحالف الأميركي لتنفيذ مطالبنا باقية
وفي تصريح بيّن الهفل بأنه رفض اللقاء مع عبدي، كرسالة بأن (وحدات المسلحين الكردية) التي تقود تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأميركي، ليست وصية على أبناء العشائر والقبائل العربية في الجزيرة السورية، وأن الأكراد السوريين مثلهم مثل باقي شرائح المجتمع السوري المتنوع عليهم واجبات ولهم حقوق.

وأضاف الهفل بأن: مشكلة أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق الجزيرة والفرات هي مع ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأميركي، لأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث من فلتان أمني واغتيالات وتجاوزات وسرقة للنفط والثروات الباطنية بريف دير الزور، والتي هي في نهاية أموال وأملاك للشعب السوري كله، ومن يجب أن يحميها ويصونها هم أبناء المنطقة الأصليين من القبائل العربية.

وجدد شيخ عام قبيلة العكيدات بأن العشائر والقبائل العربية ما زالت على طلباتها المعروفة، والتي أعلنت عنها في البيان الصادر عن ملتقى أبناء قبيلة العكيدات الذي عقد في مضياف عائلة "الهفل" منذ أسبوع في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وعلى المهلة التي أعطوها "للتحالف الأميركي" لتنفيذها والبالغة شهر واحد فقط انقضى منها 7 أيام.

وشرح الهفل بأن ملتقى "العكيدات" شكل اللجنة التحضيرية لمتابعة اجتماع قبائل وعشائر الفرات، والتي ستعمل بشكل متواصل لتشكيل الوفود من وجهاء ومشرفين ولجان تخصصية سياسية ولجان اجتماعية وخدمية ولجان عسكرية وتشكيل لجنة دائمة مختصرة من جميع اللجان تمثل المنطقة كاملة.

وأوضح أن اللجان ستبدأ عملها عند اكتمال نصابها من مرشحي العشائر والقبائل العربية كافة، وبعدها ستبدأ مرحلة التفاوض مع "التحالف الدولي" لتحقيق مطالب أهالي المنطقة ورفع الحيف والظلم الذي لحق بهم وبالمنطقة، وما يجرى من اغتيالات وانفلات أمني بحسب الهفل.

بدورها قالت مصادر أهلية بريف دير الزور لـ"سبوتنيك " بأن متزعم تنظيم "قسد" التابع للجيش الأميركي مظلوم عبدي، التقى في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفظي في ريف ديرالزور مع رزمة من المتزعمين المحليين التابع لتنظيمه للخروج من المشكلة الكبيرة التي تواجههم حالياً مع استمرار أبناء العشائر بطلبهم بطرد "قسد" من المنطقة.

وشهدت بلدات تمركز قبيلتي "العكيدات" و"البكارة" العربيتين في ريف دير الزور الشرقي، احتجاجات شعبية كبيرة حيث تمكن المحتجون من السيطرة على مقرات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأميركي، إثر اعتيال شيوخ ووجهاء من القبيلتين.

وتسود مناطق سيطرة الجيش الأميركي ومسلحي تنظيم "قسد" في ريف دير الزور الشرقي منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات شعبية واشتباكات متبادلة مع أبناء قبيلتي العكيدات والبكارة للمطالبة بطرد الجيش الأميركي ومسلحي "قسد" من منطقتهم نتيجة ممارسات الطرفين التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.
رقم : 881079
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