طيران العدوان يجدد خرق وقف إطلاق النار ويشن 6 غارات على الحديدة

وأفاد مصدر بأن طيران العدوان شن 6 غارات على مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج في مديرية باجل، مشيرا إلى أن تحليق طيران العدوان ما يزال مستمرا.



وكان طيران العدوان قد شن، السبت، خمس غارات على منطقة العرج بمديرية الصليف بالتزامن مع تحليق طائرة حربية في أجواء منطقة حيس وثمان طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية ومدينة الحديدة.



يأتي ذلك بالتزامن مع عشرات الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والتي يرتكبها مرتزقة العدوان على الأرض، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين جلهم أطفال ونساء في مختلف مناطق المحافظة، في ظل صمت دولي.