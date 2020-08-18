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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 21:35

على خطى الامارات.. السودان تطمح للتطبيع مع 'إسرائيل'!

وأضاف بدوي صادق اليوم الثلاثاء، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان و"إسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين السودان و"إسرائيل".

وتابع صادق أن "السودان و "إسرائيل" سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام"، على حد زعمه.

وأشار المتحدث إلى أن "الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع "اتفاق سلام".

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة مع الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة"، على حد تعبيره.

وأعلنت الامارات الخميس الماضي، عن الاتفاق على تطبيع كامل بين الكيان الاسرائيلي والإمارات، وذلك بعد اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

كما قوبل برفض واسع من الشارع الاسلامي والعربي، وتم احراق علم الامارات وصور بن زايد في العديد من الدول الاسلامية.
رقم : 881110
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