الصحة السورية: ٨٠ إصابة و5 وفيات جديدة بالكورونا

وأعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٨٤٤.



كما أكدت الوزارة شفاء ٦ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٣١.



وأكدت وزارة الصحة السورية وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بالكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٣.



وأشارت إلى أن الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٠ توزعت كالتالي:



٢٦ في دمشق

١٨ في حلب

١٧ في اللاذقية

٥ في ريفدمشق

٥ في حمص

٤ في الحسكة

٢ في طرطوس

٣ في حماه

الوفيات:

١ في الحسكة

٢ في دمشق

١ في حمص

١ في دير الزور

حالات الشفاء:

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

١ في حمص

١ في درعا