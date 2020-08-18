سريع: تحرير 1000 كم مربع بعملية ضد التكفيريين في البيضاء

وخلال بيان عسكري، بث على القنوات الوطنية اليمنية، أكد العميد سريع مصرع وإصابة وأسر أكثر من 250 من العناصر التكفيرية، وتدمير 12 معسكرًا وتجمعا لهم خلال العملية العسكرية في ولد ربيع.



كما أكد تحرير 1000 كم مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة.



وأشار إلى أن تحالف العدوان ساند مرتزقته مما يسمى بـ"داعش" و"القاعدة" بعشرات الغارات إضافة لدعم بالمال والسلاح.



وأشاد بيان القوات المسلحة بالدور البارز والمشرف لقبائل مديريات القرشية وولد ربيع وكل أحرار البيضاء في إسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية لتطهير مناطقهم من العناصر التكفيرية (داعش والقاعدة) رغم الإسناد الكبير من دول العدوان السعودي الأمريكي.



ولفت إلى أن العملية العسكرية النوعية في ولد ربيع بالبيضاء سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة.



وختم العميد يحيى سريع بيانه العسكري بالتأكيد على استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى تحرير أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق الاستقلال.

وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى: (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ).



بعونِ اللهِ وفضلهِ حققتْ قواتُنا المسلحةُ في إطارِ مواجهةِ العدوانِ الغاشمِ على بلدِنا إنجازاً عسكرياً مهماً تمثلَ بالقضاءِ على إحدى الجبهاتِ العسكريةِ الهامةِ للعدوانِ في مديريةِ (ولدْ ربيع) بمحافظةِ (البيضاءَ) والمناطقِ المجاورةِ لها، التي كانتْ خاضعةً لمرتزقةِ العُدوانِ من الجماعاتِ التكفيريةِ والأدواتِ الاستخباريةِ الأجنبيةِ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش، وقد أدتِ العمليةُ العسكريةُ النوعيةُ إلى:



_سقوطِ أكثرَ من مِائتينِ وخمسينَ 250 من العناصرِ التكفيريةِ ما بين قتيلٍ وأسيرٍ ومصاب.

_تدميرِ أكثرَ من اثني عَشَرَ معسكراً وتجمعاً لتلك العناصرِ في نفسِ المنطقة.

_ تحريرِ ألف كيلومترٍ مربع.



_ اغتنام كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ، والعثورِ على المئاتِ من الأحزمةِ الناسفةِ والعبواتِ المتفجرة.



هذا وقد ساندَ العُدوانُ مرتزقتَهُ من عناصرِ ما يسمى داعشَ والقاعدةِ بعشراتِ الغاراتِ إلى جانبِ الدعمِ بالمالِ والسلاح.



إن القواتِ المسلحةَ وهي تعلنُ عن هذا الإنجازِ الكبيرِ في إطارِ معركتِها الوطنيةِ لَتؤكدُ لشعبِنا اليمنيِّ العظيمِ استمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ حتى تحريرِ أراضي الجمهوريةِ اليمنيةِ وتحقيقِ الاستقلال.



وتشيد القوات المسلحة اليمنية بالدور البارز والمشرف لقبائل مديريات القرشية وولد ربيع وكل أحرار البيضاء في إسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية لتطهير مناطقهم من العناصر التكفيرية (داعش والقاعدة) رغم الإسناد الكبير من دول العدوان السعودي الأمريكي.



وسيتمُّ الكشفُ عن تفاصيلِ العمليةِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الأيامِ القادمة إن شاءَ الله.

عاشَ اليمنُ حُراً عزيزاً مستقلاً..



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة..

صنعاء، الثامن والعشرين من ذي الحجة 1441هجرية

الموافق الثامنْ عَشَر من أغسطس 2020م