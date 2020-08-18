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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 21:49

حجة الاسلام "حميد شهرياري" ينعي الفقيد اية الله التسخيري

حجة الاسلام "حميد شهرياري" ينعي الفقيد اية الله التسخيري
إنا لله وإنا اليه راجعون

لقد رحل اليوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة رجل التقريب الكبير آية الله الشيخ محمد علي التسخيري عن عمر يبلغ 76 سنة، قضاها في الجهاد العلمي والثقافي والسياسي. فلم يترك مجالا يستطيع فيه إيصال دعوته الى وحدة المسلمين وعزّتهم وكرامتهم ومقارعة خصومهم الاّ ودخله بكل شهامة وشجاعة وإصرار.

وكما أنه تحمّل كل مسؤولية يستطيع من خلالها أن يحقّق هدفه في الدفاع عن الإسلام والمسلمين والجمهورية الاسلامية. كان لتسع سنوات أمينا عاما للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، كما أنه تولى مسؤولية رآسة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، ودخل في دورتين لمجلس خبراء القيادة.. وكتب.. وألف.. وشارك في المؤتمرات العالمية.

لقد التحق بالرفيق الاعلى وترك علينا جميعاً مسؤولية مواصلة طريقه. وها نحن نتقدم إلى أعضاء المجلس الاعلى للتقريب وأعضاء الجمعية العامة للتقريب وجميع الذين يحملون مسؤولية وحدة الأمة والتقريب بين مذاهبها بالتعزية والمواساة والطلب اليهم ان يضاعفوا الجهود لملء الفراغ.

وأول تعازينا نتقدم بها الى سماحة الامام الخامنئي قائد الثورة الاسلامية، فقد كان الفقيد مستشاره وأمينه في شؤون العام الاسلامي.

ثم التعازي إلى جميع العلماء والمفكرين والكتاب الملتزمين والى اسرته الكريمة.
( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً)
رقم : 881125
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