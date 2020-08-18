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الثلاثاء 18 آب 2020 ساعة 21:54

العراق يسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ تفشي الجائحة

العراق يسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ تفشي الجائحة
وجاء في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 18 آب 2020:
- تم فحص 20772 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1325103
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 2895 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 345
بغداد / الكرخ 210
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 181
السليمانية 93
أربيل 124
دهوك 66
كربلاء 236
كركوك 142
ديالى 108
واسط 224
البصرة 363
ميسان 133
بابل 132
الديوانية 89
ذي قار 112
الأنبار 68
نينوى 133
صلاح الدين 46
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 423
بغداد الكرخ 861
مدينة الطب 104
النجف 199
السليمانية 251
أربيل 214
دهوك 153
كربلاء 235
كركوك 140
ديالى 147
واسط 287
البصرة 498
ميسان 186
بابل 135
الديوانية 123
ذي قار 153
الأنبار 145
المثنى 182
نينوى 104
صلاح الدين 36
- الوفيات 82 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 15
أربيل 11
كربلاء 5
كركوك 6
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 6
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 4
نينوى 4
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 131840 نسبة الشفاء 71.4 %
مجموع الأصابات : 184709
الراقدين الكلي: 46833
الراقدين في العناية المركزة: 574
مجموع الوفيات: 6036
رقم : 881128
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