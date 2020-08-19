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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 08:18

البالونات الحارقة ترعب نتنياهو.. ويهدد بعودة الاغتيالات

البالونات الحارقة ترعب نتنياهو.. ويهدد بعودة الاغتيالات
وقال نتنياهو في حديث مع رؤساء البلديات في مستوطنات غلاف غزة اليوم الثلاثاء: لقد تبنينا سياسة مفادها أن حكم حريق كحكم قذيفة صاروخية.

ولفت إلى أن سلطة الاحتلال لن تتجنب استخدام أي وسيلة، بما في ذلك عمليات الاستهداف الشخصي في حال لزم تطور المعركة ذلك، ونحن لسنا مقيدين بهذا الأمر حاليا أيضا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بنشوب 39 حريقا بجنوب الاراضي المحتلة يوم الثلاثاء سببتها بالونات حارقة من قطاع غزة.

جاء ذلك فيما تبادل قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس القصف مساء الثلاثاء على الرّغم من الوساطة التي تقودها مصر لوضع حدّ لأكثر من عشرة أيام متتالية من التصعيد العسكري بين الحركة التي تسيطر على قطاع غزة والدولة العبرية.

من جهتها أكّدت مصادر أمنية وشهود عيان في القطاع وقوع الغارات، مشيرين إلى أنّها لم تسفر عن سقوط إصابات.

و استهدفت الطائرات الاسرائيلية موقع (عبيدة)، التابع للمقاومة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة بأكثر من 4 صواريخ، فجر الاربعاء.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، زعم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ واحد، سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية تذكر.

ومع إطلاق الصاروخ تم تشغيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان بجنوب الاراضي المحتلة والمنطقة المحيطة.

وأتى هذا التصعيد في وقت يقوم فيه وفد أمني مصري بوساطة بين الطرفين أجرى خلالها مباحثات مع حركة حماس في القطاع ومع السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ومع مسؤولين إسرائيليين بهدف التوصل إلى تهدئة تنهي التصعيد المستمر.

وأكد مصدر مقرب من الحركة الإسلامية أن حماس ومعها الفصائل الفلسطينية تنتظر استجابة الاحتلال لمطالب إنهاء العدوان الإسرائيلي وتخفيف الحصار وإنهاء الإجراءات والقيود التي فرضها الاحتلال مؤخرا.
رقم : 881172
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