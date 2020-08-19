وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن السعودية ترى في الحكم القضائي "ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم"، على حد تعبيرها.



واضافت أن السعودية تتطلع "إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء".

فبعد نحو خمسة عشر عاما على العملية حسمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امرها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصا اخرين. واصدرت حكمها النهائي غيابيا بحق المتهمين.



وقال رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دايفيد ري، ان "تعلن غرفة الدرجة الاولى سليم عياش بما لا يرقى اليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل ارهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وواحد وعشرين شخصا اخرين ،اما المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا فغير مذنبين في جميع التهم المسندة اليهم" .وقد حوكم المتمهون غيابيا.



ورحبت عائلة الحريري بالحكم رغم انها قالت انه إستغرق وقتا طويلا ، واكدت انها لن تساوم في حق دم الحريري والضحايا الذين سقطو معه.



وبعد هذه المدة الطويلة من التحقيق وجمع الادلة ما كلف نحو سبعمئة مليون دولار من اموال الشعب اللبناني خرجت المحكمة بقرارات بناء على ادلة ظنية وغير حسية ودانت شخصا واحدا من بين اربعة كانت اتهمتهم في البداية.كما ان المحكمة لم تتناول فرضية وقوف الكيان الاسرائيلي وراء العملية ولم تفندها على الاطلاق.



اما الجو الذي سبق صدور الحكم يؤشر الى محاولة استهداف المقاومة اللبنانية في ظل حملة اميركية اسرائيلية مدعومة من دول عربية معنية لتفجير الوضع الداخلي اللبناني بهدف الضغط على حزب الله ومحاولة اخراجه من المعادلة السياسية.