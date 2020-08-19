الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 08:39

سليم عياش حديث الساعة في لبنان

سليم عياش حديث الساعة في لبنان
وأطلق رواد مواقع التواصل حملة تضامن مع #سليم_عياش الذي حملته المحكمة الدولية مسؤولية اغتيال الحريري، مؤكدين ان المحكمة الدولية ليست محكمة بل انها مهزلة، وانها تتعامل مع اللبنانين منذ 2005 وحتى الان بطريقة المزاد العلني وبدأت بالضباط الاربعة وتم اعتقالهم وسجنوا ظلما وبعد اربع سنوات اخلي سبيلهم وثبتت برائتهم.

وغرد حساب Hani Chahine PhD على تويتر: أرادوا لكبش المحرقة أن يكون جائزة ترضية للمدّعي العام ولمن خلفه حتى يبقى الخلاف قائماً بين الطائفتين الشيعية والسنية في لبنان. إختاروا #سليم_عيّاش الموظف البسيط في الدفاع المدني واتّهموه، الأدلّة التي لبّسوها لعياش لا تختلف عن الأدلة الواهية التي برّأت المتهمين الآخرين!

سليم عياش حديث الساعة في لبنان
بدوره نشر حساب Mostapha_harkous94 صورة تظهر قيام أبناء بلدة حاروف بالتضامن مع إبن بلدتهم سليم عياش
سليم عياش حديث الساعة في لبنان

وردا على محاولة تسيس قضية اغتيال رفيق الحريري وافتعال فتنة في لبنان من خلال محاولة إلصاق التهمة بحزب الله، أعاد حساب Mohammad shraim نشر كلام سابق لرفيق الحريري بفرحه وارتياحه مع السيد حسن نصرالله فقط.
سليم عياش حديث الساعة في لبنانأما Dr. A. Altayer د. عبــدالله بن موسى الطايــر فعلق مستهزئاً بقرار المحكمة: #سليم_عيّاش نزل السوق قبل ١٥ عاما، واشترى طنين ونصف من المتفجرات، وانتظر #رفيق_الحريری في الطريق، وشوش على الأجهزة المرافقة له، وفجر موكبه، وأخفى الأدلة، ثم ارسل شريط فيديو أبو عدس إلى غسان بن جدو لتبثه قناة #الجزيرة.. سيناريو مقبول في عام ٢٠٢٠ فقط.
سليم عياش حديث الساعة في لبنان
اما HAla |هالة فقالت: نحن لسنا معنيين باي قرار من قرارات المحكمة الدولية، ببساطة لان ما عنا ثقة فيها
سليم عياش حديث الساعة في لبنان

كذلك قال حساب Zãýňåb: ما كان عنا ثقة بالمحكمة الدولية من قبل ولا هلأ عنا ثقة، ولا بعدين ح يكون عنا ثقة، وسوف تبقى محكمة اميركية مسيسة

سليم عياش حديث الساعة في لبنان
وقال Wassim Issa : ١٥سنة من التخطيط والاضاليل والاكاذيب لالباس التهمة لحزب الله والجميع يعلم انه عمل صهيوني بغطاء الدول التي اتت هي وجنودها واسطولها البحري والجوي على مرفأ بيروت تحت كذبة الانسانية ووقفوهم مع شعب لبنان بمصيبة المرفأ كم أنت كبير يا #سليم_عياش أشغلت شياطين الداخل والخارج
سليم عياش حديث الساعة في لبنان
وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان أدانوا، الثلاثاء الماضي، 'المتهم الرئيسي' سليم جميل عياش في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وخرجت المحكمة بقرار بناء على ادلة ظنية وغير حسية وادانت شخصا واحدا من بين أربعة متهمين مزعومين. كما ان المحكمة لم تتناول فرضية وقوف الكيان الصهيوني وراء الاغتيال ولم تفند هذه الفرضية ايضا.
رقم : 881184
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
19 آب 2020
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
19 آب 2020
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
19 آب 2020
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
19 آب 2020
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
18 آب 2020
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
18 آب 2020
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
18 آب 2020
ترامب والاتفاق النووي
ترامب والاتفاق النووي
18 آب 2020
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
18 آب 2020
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
17 آب 2020
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
17 آب 2020
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
17 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس