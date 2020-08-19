الكشف عن تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة أمريكية بسوريا

وجاء في تصريح كايكنز، أن "3 صواريخ صغيرة سقطت بالقرب من قاعدة كونيكو في 18 أغسطس، دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية".



وسبق أن أفاد ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بسقوط عدة قذائف هاون مجهولة المصدر ظهر الثلاثاء، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو للغاز" في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.



ويعد حقل "كونيكو" أكبر معمل لمعالجة الغاز في سوريا، كما يستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية.



و"كونيكو" أحد حقول النفط والغاز الواقعة في شمال سوريا التي بقيت فيها القوات الأمريكية بعد قرار اشنطن الانسحاب من الشمال السوري، وذلك بذريعة "حمايتها" حتى لا تسقط مجددا في أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.