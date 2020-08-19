الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء فوضى ترامب

وخلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، الذي أعقد هذا العام عبر الإنترنت لأول مرة في التاريخ بسبب وباء فيروس كورونا رشح الحزب جو بايدن، لمنافسة الرئيس الحالي ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.



وقال الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر، إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء.



واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.



وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل، "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".



هذا وأشارت بيانات مؤسسة "نيلسن" إلى أن 19.7 مليون شخص تابعوا أحداث أول أيام مؤتمر الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عبر 10 قنوات تلفزيونية.



ويشار إلى أن هذا العدد أقل مما كان خلال فترة الانتخابات الماضية في 2016، عندما رشح الحزب هيلاري كلينتون لخوض الانتخابات الرئاسية ومنافسة الجمهوري دونالد ترامب.

وبلغ عدد متابعي أحداث المؤتمر في يومه الأول 26 مليون متابع.