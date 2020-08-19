جمعيات بحرينية تعلن استنكارها للهرولة العربية للتطبيع

وقالت المبادرة البحرينية، في بيان صدر عنها، إن "الشعوب الحرة في العالم قاطبة تقف صفا واحدا في العداء لكيان الاحتلال الصهيوني، ولا تقبل بمشاريع التطبيع التي تتنصل من الحق الفلسطيني، في الوقت الذي يصر الاحتلال فيه على تهويد القدس، بعد إعلانه المشؤوم أن القدس عاصمته الأبدية بمبادرة ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضافت: "الإنسان العاقل الواعي لتاريخه لا ينسى تجربة وطنه الذي عانى يوما من الاحتلال الأجنبي، وعاش التحديات، لينهض من رماد ذلك الظلم، إن هكذا إنسان لن يقبل بتاتا أن يعيش غيره التجربة ذاتها، أو يساهم في إعانة غاصب في اغتصاب أرض ليس له حق بها أو حتى الاعتراف بها، والتعامل معه، والمساهمة بشكل أو بآخر في إعطائه الشرعية في جرائمه التي تستمر بوجوده محتل غير شرعي من الواجب مقاومته".



وشددت على أنه "لا يجوز الانتكاس عن تلك الأسس والمبادئ، مهما كانت الظروف أو الضغوطات الخارجية".



وقالت المبادرة: "إننا نؤكد بأن المجتمع البحريني المدني يقف بشكل حاسم وحازم ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، فالتطبيع ليس أقل من انتكاسة أخلاقية، وتراجع عن الدروس التاريخية التي أثبتت ذاتها، التي تخلص جميعها إلى أن المحتلين إلى زوال مهما طال الزمن".

وفيما يلي قائمة بالموقعين على بيان المبادرة:



الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

جمعية المنبر الوطني الإسلامي

جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود)

جمعية مناصرة فلسطين

جمعية المحامين البحرينية

جمعية الاجتماعيين البحرينية

رابطة شباب لأجل القدس البحرينية

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني

جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

جمعية الصف الإسلامي

جمعية أوال النسائية

جمعية مدينة حمد النسائية

جمعية المرأة البحرينية

جمعية فتاة الريف

جمعية نهضة فتاة البحرين

جمعية تجمع الوحدة الوطنية

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

الاتحاد النسائي البحريني

جمعية المنبر التقدمي

جمعية الشبيبة البحرينية

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

جمعية الوسط العربي الإسلامي

جمعية الشفافية البحرينية