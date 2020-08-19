الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 10:14

قلب تونس: تطبيع الإمارات تفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني

قلب تونس: تطبيع الإمارات تفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني
وأوضح الحزب التونسي في بيان صحفي، أن هذا الاتفاق اختراق للصف العربي وتطبيع تدريجي مع دولة الاحتلال وتفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني المسلُوبة.

ودعا السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف يتماهى مع الثوابت وما دأبت عليه تونس من مناصرة دائمة لقضيّة العرب المركزيّة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه وبناء دولته على أرضه وعاصمتها القدس.

وأعرب عن أمله بتحرك الدبلوماسية التونسيّة ووقوفها ضدّ هذه المؤامرة في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع إخضاعه للمساومة والبيع والشراء واتّخاذ الخطوات التنسيقيّة اللاّزمة للتصدّي لمحاولة قبرِ هذا الحقّ المشروع الذي يجب أن يعلو ولا يُعلى عليه.

واعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي خطوة الإمارات في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعدّيا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي، خاصة على المستوى الشعبي، الرافضة للتطبيع.

ودعت البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية.
رقم : 881203
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
19 آب 2020
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
19 آب 2020
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
19 آب 2020
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
19 آب 2020
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
18 آب 2020
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
18 آب 2020
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
18 آب 2020
ترامب والاتفاق النووي
ترامب والاتفاق النووي
18 آب 2020
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
18 آب 2020
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
17 آب 2020
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
17 آب 2020
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
17 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس