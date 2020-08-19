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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 11:17

حفتر يتسلم رسالة تحذير من السيسي

حفتر يتسلم رسالة تحذير من السيسي
ووفق بيان إعلامي لقوات حفتر، فقد نقل الرسالة التي وصفت بـالهامة، مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور، الذي زار ليبيا، أمس الثلاثاء.

ولم تعلن مصر أية تفاصيل عن طبيعة زيارة مجاور، أو مضمون الرسالة، وسط إشارات إلى غضب مصري من أداء حفتر، ورفض لخروجه على تعليمات القاهرة وأبوظبي.

وقال مصدر عسكري ليبي، إن حفتر لا ينفذ التعليمات، ويعتمد على تخطيط ومساعدة نجله صدام، وهو ما أغضب مصر والإمارات، بحسب العربي الجديد.

وقبل أيام، منح حفتر نجليه "خالد" و"صدام" ترقية إلى رتبة عقيد، في حين أنهما لم يدخلا أي كلية عسكرية سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما قرر ترقية بعض قادة قواته ومنحهم رتبا أعلى، وهي إجراءات يبدو أنها تمت دون ترتيب مع القاهرة.

وتدعم مصر، حفتر مع روسيا والإمارات، وهددت بالدفع بقوات إلى ليبيا في حال سعت قوات حكومة الوفاق (مدعومة تركيا وقطريا) للسيطرة على سرت وقاعدة الجفرة الجوية.
يذكر ان تركيا ارسلت الاف المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا وحشدت الالاف لاسترجاع مصراتة الجفرة من قوات حفتر.
رقم : 881210
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