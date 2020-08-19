الفتح: أي اتفاق اقتصادي مع اميركا يجب أن يخضع للسيادة العراقية

وقال شاكر ان “مطاليبنا ثابتة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته الحالية الى العاصمة الامريكية واشنطن هي سيادة العراق وجدولة خروج القوات الامريكية من البلاد باعتبار ان خروجها قرار وطني يمثل كل المكونات والبرلمان صوت في هذا الاتجاه قبل اشهر”.



واضاف شاكر، ان “نمانع ان تكن لدينا علاقات اقتصادية مع امريكيا او غيرها من دول العالم وفق مبدا المصالح المشتركة على ان تكون مصلح الشعب العراقي في المقام الاول وان تحترم اراد وسيادة البلاد”.



وتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ظهر الثلاثاء الى العاصمة الامريكية واشنطن مع وفد رسمي للقاء القيادات في البيت الأبيض.