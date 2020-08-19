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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 11:22

عقب الخيانة الإماراتية والخليجية.. عمران خان: لن نعترف بـ"إسرائيل"

عقب الخيانة الإماراتية والخليجية.. عمران خان: لن نعترف بـ"إسرائيل"
وقال خان خلال لقاء تلفزيوني، نشر مكتبه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعا منه، اليوم الأربعاء: "موقفنا واضح جدا، وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة".

ويأتي تعليق خان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيعي بين تل أبيب وأبوظبي، بوساطة الولايات المتحدة، وهو أول اتفاق بين دولة خليجية والإحتلال الإسرائيلي، قوبل بتنديد إسلامي وفلسطيني واسع، واعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة وبعض البلدان كالجمهورية الإسلامية في إيران "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
رقم : 881215
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