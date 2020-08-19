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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 11:24

الصحة العراقية: تكشف السبيل الوحيد لانحسار وباء كورونا ومنع انتشاره

الصحة العراقية: تكشف السبيل الوحيد لانحسار وباء كورونا ومنع انتشاره
وقال مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إن "معركة الجيش الأبيض مع كورونا طويلة ومستمرة، ويجب على المواطنين أن يكونوا الداعم الأكبر من خلال الوعي التام والالتزام بشروط الوقاية الصحية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لانحسار الوباء ومنع انتشاره، لا سيما بعد بلوغ عدد الإصابات أكثر من 4000 إصابة خلال الأيام الماضية".

وأضاف الساعدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "من يتوقع أن الفيروس يتلاشى تلقائيا ويختفي فهو واهم، والدليل على ذلك زيادة الإصابات، إذ اثبت الفيروس قوته وخطورته وسرعة انتشاره".

وتابع، أن "الدائرة اعدت خطة متكاملة للعمل مع اقتراب شهر محرم الحرام في ظل انتشار جائحة كورونا، من خلال التواصل بين غرفة عمليات الرصافة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية، والتواصل بين غرفة العمليات المشتركة وطوارئ المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتهيئة الفرق الطبية".
وسجل العراق، أمس الثلاثاء، حصيلة ثقيلة لإصابات كورونا هي الأعلى منذ تفشي الجائحة، حيث بلغت 4576 حالة، كما تم تسجيل 82 حالة وفاة، و2895 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية في عموم العراق خلال 24 ساعة.
رقم : 881217
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