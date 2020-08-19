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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 11:33

العراق يعلن مقتل 10 عناصر من "داعش" الارهابي شمال البلاد

العراق يعلن مقتل 10 عناصر من "داعش" الارهابي شمال البلاد
وقال في بيان صحفي، أمس الثلاثاء إن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي شرعت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية في محافظة نينوى".

وأضاف، أن "هذه العملية نفذت في مخمور جبال قرة جوخ، وأسفرت عن قتل 10 عناصر من فلول عناصر "داعـش" الإرهابية وتدمير 9 كهوف ومستودع للأغذية والأدوية".

هذا وأعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، أمس الثلاثاء إلقاء مفارزها القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي جريمة "سبايكر" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وجاء في بيان للمديرية: "بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي جريمة سبايكر في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأضاف البيان: "المتهم انتمى إلى عصابات داعش عام 2013 وأدخل دورة تدريب قتالية في معسكر تدريبي يقع في منطقة المملحة وتم تسليمة سلاح نوع m16".

وتابع: "في عام 2014 اشترك بالهجوم على منطقة سامراء - الحويش ضد القوات الأمنية، وبعد سيطرة داعش على محافظة صلاح الدين آنذاك تم تكليفه بأسر وإعدام شهداء معسكر سبايكر".

وأوضح، أن المتهم "من مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا الإعدام في منطقة العوجة داخل المواقع الرئاسية ومنطقة المزرعة".

وأشار البيان، إلى أنه "تم تدوين أقواله، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".
رقم : 881223
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