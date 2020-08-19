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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 12:30

محادثات صينية أمريكية بشأن "الاتفاقية التجارية"

محادثات صينية أمريكية بشأن "الاتفاقية التجارية"
جاء ذلك بحسب ما صرح به كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الصحفيين أمس الثلاثاء.

ونقلت الدائرة الصحفية للبيت الأبيض عن ميدوز قوله: "لم يتم تأجيل المفاوضات ولا توجد محادثات مجدولة في الوقت الراهن، يواصل لايتهايزر المحادثات مع نظرائه الصينيين، بما في ذلك بشأن قيام الصين بشراء منتجات أمريكية وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بذلك. الصين قامت بعدد من صفقات الشراء المهمة في مجال الزراعة".

وأكد المسؤول عدم وجود محادثات جديدة رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالإحباط بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن ما حدث مع فيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد وقعتا في وقت سابق من العام الجاري المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

ويتضمن الاتفاق بنودا مختلفة، ويفتح المجال أمام وصول أفضل إلى السوق الصينية لشركات القطاع المالي والزراعي الأمريكية.

كما أنه بموجب الاتفاق يتوجب على الصين شراء بضائع أمريكية بقيمة مئتي مليار دولار خلال مرحلة تمتد إلى عامين.
رقم : 881234
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