نشاط مرفأ بيروت بعد الانفجار مستمر

أكد القيسي اليوم الاربعاء في مؤتمر صحافي ان قائد ​الجيش​اللبناني ​العماد جوزيف عون​ وضع جميع جهود الجيش في خدمة المرفأ من دون أي ضوابط، والجيش قام بعملية مسح اجمالي لتقدير حجم الاضرار ونشكره على عمله.



وأوضح ان الجيش قام بتنظيف بناء على طلبنا الباحة رقم 3 والأرصفة 11 و 12 و13 التي دخلت إليها بواخر لتفريغ ​القمح​ وطلبنا تنظيف الرصيفين 14 و 15 التي تم رمي الركام فيها وحصل ذلك، معلنا انه خلال اسبوع من 11 آب حتى اليوم رست 21 ​سفينة​ 12 سفينة حاويات و9 تحمل مواد مختلفة اضافة لـ6 بواخر دولية وتم تفريغ 8703 حاويات و51 ألف طن بضائع مختلفة وهذا ما ابهر المجتمع الدولي"



انفجار مرفا بيروت ادي الى مقتل اكثر من 200 شخص و جرح 6000 شخص و تدمير عدد كبير من البيوت السكنية و محال التجارية.