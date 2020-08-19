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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 13:29

المقاومة ترد على تهديد نتنياهو بعودة الاغتيالات.. غزة ستكون مقبرة للغزاة

المقاومة ترد على تهديد نتنياهو بعودة الاغتيالات.. غزة ستكون مقبرة للغزاة
و قال أبو نصيرة، إن غزة لن تنهزم، وستكون مقبرة للغزاة.

وفي موضوع آخر، حذر أبو نصيرة من تبعات التطبيع الإماراتي -الإسرائيلي الذي أُعلن عنه الخميس الماضي، مؤكداً أن شعب الإمارات يرفض هذا التطبيع ويعتبره خيانة.

ولفت إلى، أن مسيرة جماهيرية حاشدة ستشهدها مدينة غزة تحت شعار (التطبيع خيانة)، وستشارك فيها كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، من فصائل، ومؤسسات مجتمع مدني، وفعاليات شعبية، وشخصيات اعتبارية، وذلك رفضاً لاتفاق العار، بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صلة، قال إن تطلع السودان لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الإمارات، يتطلب وقفات جماهيرية حازمة من أشقائنا وأحبابنا السودانيين ضد الساعين للتطبيع مع العدو.

ودعا أبو نصيرة السلطة الفلسطينية لـ التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب الاعتراف بكيان العدو، لنكون قدوًة للآخرين.

كما دعا إلى وحدة الصف الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا يتعطش إلى تحقيق الوحدة الوطنية، ويجب أن نبنيها على أساس الشراكة ومواجهة الاحتلال. وقال إنه لا يمكن تحرير فلسطين إلا بوحدة البنادق، وتصويب وجهتها تجاه القدس.

وكان قد هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بانهم سيعودون لسياسة الاغتيالات اذا لم يتم وقف إطلاق البالونات الحارقة.
رقم : 881244
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