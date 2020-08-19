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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 13:43

مسؤول قطري: نبذل جهوداً مكثفة لاحتواء التصعيد في غزة

مسؤول قطري: نبذل جهوداً مكثفة لاحتواء التصعيد في غزة
وقال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة (تتبع وزارة الخارجية القطرية)، الأربعاء، في تصريح وصل وكالة الأناضول إن "اتصالات قطرية مكثفة، بُذلت خلال الساعات الماضية وما زالت متواصلة على أعلى المستويات، ومع كافة الأطراف، لاحتواء التصعيد وتجنيب سكان القطاع المزيد من الأزمات".

وأضاف العمادي، إن دولة قطر "كانت وما زالت داعمة للشعب الفلسطيني الشقيق على كل الأصعدة، وستواصل هذا الدعم من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين”.

وحثّ السفير العمادي "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة على الوفاء بالتزاماتهما وتعهداتها، تجاه توفير الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، لتخفيف المعاناة والأزمات الإنسانية وتحسين حياة الناس، تماما مثلما التزمت قطر بتعهداتها".

ومنذ الأسبوع الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي، غارات على قطاع غزة، بالتزامن مع تشديد الحصار المفروض عليه.

والثلاثاء، توقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عن العمل، بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها؛ جرّاء منع الكيان الاسرائيلي دخوله إلى القطاع منذ الأربعاء الماضي (12 أغسطس/ آب الجاري).

وسبق هذا القرار، قرار إسرائيلي بإغلاق البحر كاملا أمام الصيادين، حتّى إشعار آخر، وإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء إلى جانب الوقود.
رقم : 881248
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