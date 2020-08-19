سوريا.. استشهاد قائد قطاع الميادين بدير الزور

وذكرت قيادة قوات الدفاع الوطني في دير الزور ببيان أن قائد قطاع الميادين محمد تيسير الظاهر استشهد يوم الثلاثاء جرّاء انفجار لغم أرضي في منطقة التيم جنوب دير الزور.



وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل جنرال عسكري روسي برتبة لواء, وإصابة 3 عسكريين روس آخرين في انفجار عبوة بدير الزور.



وقالت مصادر اعلامية إن ضابطا روسيا برتبة جنرال قتل بانفجار ألغام قرب حقل التيم النفطي, مع قائد قطاع الدفاع الوطني في الميادين محمد تيسير الضاهر إلى جانب إصابة 7 عناصر.



وأشارت المصادر إلى أن الظاهر وعناصره خرجوا للبحث عن مجموعة مكونة من 6 عناصر اختفت أمس في بادية الميادين، حيث وقعوا بحقل ألغام.



ونفّذت قوات الدفاع الوطني عملية تمشيط لملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابية في بادية الريف الشرقي بدء من خط الغاز الثاني وصولا لمنطقة الفيضة بقلب البادية، إضافة إلى العمل على إزالة وتفكيك العبوات.