?>?> الخارجية السودانية: تصريحات المتحدث حول التطبيع ‘‘ملتبسة‘‘ - اسلام تايمز
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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 14:55
التطبيع مع الاحتلال..

الخارجية السودانية: تصريحات المتحدث حول التطبيع ‘‘ملتبسة‘‘

منذ اللحظة الأولى للإعلان عن اتفاق الإمارات مع الكيان الإسرائيلي والسؤال يطرح من سيكون التالي؟ الخطوة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة لكن يبدو أنها فتحت شهية حلفاء أبوظبي في المنطقة للهرولة نحو التطبيع علنا بعدما كانت تجري خلف الكواليس.

فبعد أن كان متوقعا أن تنتقل عدوى الخيانة لإحدى دول مجلس التعاون، خرج مسؤول سوداني ليؤكد أن بلاده ستكون أهم بلد يطبع معها كيان الاحتلال، كاشفا عن وجود اتصالات مع الإسرائيليين تمهيدا لاتفاق.

وصرح حيدر بدوي الصادق أمام المراسلين قائلا: "لا أنفي الاتصالات.. التشاور بدأ.. إذا طبعنا لن نكون مطبعين لأن الإمارات طبعت، لكن نهنىء الإمارات وشعبها بهذا الموقف الجريء والشجاع."

المتحدث باسم الخارجية السودانية وصف لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط الماضي بالخطوة جريئة وأنها فتحت الباب أمام اتصالات يمكن أن تتم بين الطرفين، مؤكدا أن ملف التطبيع ستتم مناقشته في دهاليز السلطة.

تصريحات بدوي سرعان ما نفاها وزير الخارجية عمر قمر الدين وقال إنه تلقى "بدهشة" تصريحات بدوي التي أوجدت وضعاً ملتبسا يحتاج لتوضيح بحسب تعبيره، وأضاف أنه لم يناقش أمر العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل كان ولم يتم تكليف بدوي الإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن.

وبين التأكيد والنفي لم يتأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالترحيب بتصريحات بدوي، واصفا هذا الإعلان بالقرار الشجاع لقائد السودان عبد الفتاح البرهان، كما اعتبر أن الجميع سيربح من اتفاق بين الجانبين.

وسرعان ما استنكرت أحزاب سياسية سودانية، تصريحات خارجية السودان بشأن التطبيع مع الاحتلال معتبرة التوجه الحكومي بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية وانتكاسة لمبادئ وقيم الشعب السوداني، وتجاوز حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمهامهما المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
رقم : 881252
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