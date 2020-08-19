ارتفاع كبير للوباء يفرض عزل مدينة الرمثا على الحدود السورية

وعلى الفور قام عناصر من الشرطة والجيش، بإقامة نقاط التفتيش، وتفتيش المركبات عشوائياً على مشارف المدينة.



كما تم إجراء اختبارات فيروس كورونا على السكان. وسجّل الأردن ما مجموعة 1300 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في حين سجّلت سوريا 1677 حالة.