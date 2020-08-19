?>?> اليمن.. السيول تتسبب بأضرار في وصاب السافل بذمار - اسلام تايمز
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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 17:18

اليمن.. السيول تتسبب بأضرار في وصاب السافل بذمار

اليمن.. السيول تتسبب بأضرار في وصاب السافل بذمار
وأفاد تقرير للسلطة المحلية بالمديرية، أن المقطع الترابي على الطريق الرئيسي ضمن مشروع طريق ذمار الحسينية من مدينة الثلوث إلى بيت البعداني البالغ طوله 32كم تعرض لانجرافات وانهيارات صخرية كبيرة.

وحسب التقرير تعرض المقطع الاسفلتي في بيت البعداني ومدخل مدينة مشرافة البالغ طوله 15كم لانهيارات صخرية وتصدع للعبارات.

وأوضح التقرير أن مقطع سايلة وادي رماع أوشك على الانجراف التام بسبب تدفق السيول بكميات كبيرة، فيما جرفت سيول الأمطار طرق معبدة ومرصوفة في عزلة قرضان تقدر بنحو 9 كم.

وذكر التقرير أن أراضي ومدرجات زراعية تعرضت لانجرافات وطُمست آبار مياه جراء السيول.

وبين أن نحو 20 كم مربع من مزارع المانجو والموز والذرة على امتداد وادي رماع تعرضت لانجرافات بما فيها من المحاصيل، بالإضافة إلى جرف المشارب والمصدات وشبكات الري السيلي في الوادي.

كما تعرضت نحو 800 مدرجة "قطعة" في عزلة قرضان للجرف، وطمست عدد من إبار المياه جراء السيول وفق التقرير.

ودعا مدير المديرية فؤاد أحمد القديمي السلطة المحلية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأضرار التي لحقت بالطرقات والأراضي الزراعية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد أهمية تظافر الجهود في استصلاح الأراضي الزراعية والمشارب وقنوات الري، وسرعة رفع الصخور المنهارة ورص الطرق التي جرفتها السيول، وترميم العبارات في الخط الاسفلتي بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والتخفيف من آثار الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار على المجتمع.
رقم : 881276
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