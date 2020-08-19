ايران تطلق 5 أقمار صناعية هذا العام

وأشار محمد جواد آذري جهرمي، في تصريحه اليوم الاربعاء بمناسبة اسبوع الحكومة، الى البرنامج الفضائي الايراني، موضحاً: إننا بصدد إطلاق 5 أقمار صناعية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لافتا الى ان برنامج الاطلاق قد أعد لتنفيذه قبل نحو شهرين الا أنه تأجل بهدف المزيد من التنسيق والتأكد من النجاح حيث يتم بذل الجهود في مجال الاطلاق لغاية نهاية العام الجاري.



ولفت الى ان الوزارة بصدد تنفيذ 10 مشاريع معظمها في مجال الفضاء وتطوير البنى التحتية للشبكة المعلوماتية الوطنية في مجال الاجواء الافتراضية والاتصالات.

ونوه الى تطوير الجيل الخامس لشبكة الهواتف النقالة في البلاد، موضحاً: إن عمليات تركيب الاجهزة بدأت في بعض مناطق العاصمة طهران كما شيدت عدّة مختبرات الى جانبها.



واشار الى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع تطوير الجيل الخامس للاتصالات في 5 مناطق بالعاصمة طهران في غضون الشهر المقبل كما ان الابحاث الرامية لتطوير الاقتصاد الرقمي وفق الجيل الخامس للاتصالات قد انتهت وسيتم إزاحة الستار عن هذا المشروع.



وأفاد الوزير آذري جهرمي أنه سيتم توفير خمسة ملايين منفذ للانترنت المنزلي عالي السرعة بحلول نهاية العام الجاري، فيما تم استهداف مدينتي قم وطهران مبدئيًا لهذا المشروع ، وقد تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروع في مدينة قم وبات جاهزا للتدشين، ومن المحتمل أن يتم اجراء حفل إزاحة الستار عبر الفيديو كونفرانس.



ولفت الى ان مشروع إطلاق الإنترنت المنزلي عالي السرعة بحجم 5 ملايين شخص في طهران يتقدم بسرعة، كما يتم تنفيذه في 6 مدن أخرى ذات كثافة سكانية كبيرة.