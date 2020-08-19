?>?> الداخلية الايرانية: الظروف غير مناسبة لاقامة مسيرة الاربعين - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 17:44

الداخلية الايرانية: الظروف غير مناسبة لاقامة مسيرة الاربعين

الداخلية الايرانية: الظروف غير مناسبة لاقامة مسيرة الاربعين
وفي تصريح على هامش الاجتماع الـ 31 للجنة الامنية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، اشار ذوالفقاري الى المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين حول اقامة مسيرة الاربعين العام الجاري، وقال: ان وزارة الصحة في البلدين لديهما وجهات نظر جادة بهذا الصدد.

واوضح ذوالفقاري انه اعلن سابقا ان اقامة مسيرة الاربعين يعتمد على الظروف، وقال: تقرر ان تقوم وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في العراق خلال الايام المقبلة باجرا محادثات مع الجانب العراقي، حتى نكون على علم بالقرار النهائي للحكومة العراقية.

وتابع قائلا: نتوقع أن تكون الظروف ليست مناسبة لمسيرة الأربعين، لكن لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان سيقام العام الجاري أم لا.

واوضح مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية، انه حتى في حالة عدم إقامة مسيرة الأربعين، فسيتم ارسال وفود من اصحاب المواكب بشكل رمزي الى العراق خلال أيام الأربعين، مضيفا: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأربعين بعد ، وسيتم توضيح ذلك في الاجتماعات المقبلة.

من جانب آخر قال ذوالفقاري: بحسب الاتفاق بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومنظمة التعبئة، تقرر تكليف التعبئة بإنتاج الكمامات الصحية بسعر معقول.

واشار الى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كلفت جميع الاجهزة في البلاد باعداد برنامج سنوي للتعايش مع كورونا.

كما اكد مساعد وزير الداخلية على اهمية الالتزام بالتعليمات الصحية خلال اقامة مراسم العزاء الحسيني في الاماكن المفتوحة.
رقم : 881283
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
19 آب 2020
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
19 آب 2020
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
19 آب 2020
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
19 آب 2020
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
18 آب 2020
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
18 آب 2020
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
18 آب 2020
ترامب والاتفاق النووي
ترامب والاتفاق النووي
18 آب 2020
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
18 آب 2020
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
17 آب 2020
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
17 آب 2020
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
17 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس