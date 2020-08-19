الداخلية الايرانية: الظروف غير مناسبة لاقامة مسيرة الاربعين

وفي تصريح على هامش الاجتماع الـ 31 للجنة الامنية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، اشار ذوالفقاري الى المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين حول اقامة مسيرة الاربعين العام الجاري، وقال: ان وزارة الصحة في البلدين لديهما وجهات نظر جادة بهذا الصدد.



واوضح ذوالفقاري انه اعلن سابقا ان اقامة مسيرة الاربعين يعتمد على الظروف، وقال: تقرر ان تقوم وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في العراق خلال الايام المقبلة باجرا محادثات مع الجانب العراقي، حتى نكون على علم بالقرار النهائي للحكومة العراقية.



وتابع قائلا: نتوقع أن تكون الظروف ليست مناسبة لمسيرة الأربعين، لكن لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان سيقام العام الجاري أم لا.



واوضح مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية، انه حتى في حالة عدم إقامة مسيرة الأربعين، فسيتم ارسال وفود من اصحاب المواكب بشكل رمزي الى العراق خلال أيام الأربعين، مضيفا: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأربعين بعد ، وسيتم توضيح ذلك في الاجتماعات المقبلة.



من جانب آخر قال ذوالفقاري: بحسب الاتفاق بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومنظمة التعبئة، تقرر تكليف التعبئة بإنتاج الكمامات الصحية بسعر معقول.



واشار الى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كلفت جميع الاجهزة في البلاد باعداد برنامج سنوي للتعايش مع كورونا.



كما اكد مساعد وزير الداخلية على اهمية الالتزام بالتعليمات الصحية خلال اقامة مراسم العزاء الحسيني في الاماكن المفتوحة.