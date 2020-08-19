?>?> مآتم البحرين تؤكد استعداداها لاستقبال عاشوراء وفق الإجراءات الصحية - اسلام تايمز
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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 17:53

مآتم البحرين تؤكد استعداداها لاستقبال عاشوراء وفق الإجراءات الصحية

مآتم البحرين تؤكد استعداداها لاستقبال عاشوراء وفق الإجراءات الصحية
وأوضحت أنها ستبث المجالس كاملة عبر تقنية البث المباشر لبقية الجمهور الحسيني، وذلك في ظل ما تمر به البحرين والعالم من ظرف صحي، يستلزم المسؤولية والوعي، داعية جميع الجهات لتسيير أمور إحياء عاشوراء بصورة آمنة وسليمة، وذلك بالطرق المتاحة التي تضمن سلامة الجميع، وكذلك الحفاظ على إقامة الشعائر من جهة أخرى، وهو ما جرت عليه عادة أهل البحرين، مشددة على أن وعي المجتمع والتزامه بتعليمات إدارات المآتم المشددة بخصوص الاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي كفيل بتمرير موسم عاشوراء بسلام.

وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد وجه كلمة لرؤساء المآتم في بيانه يوم السبت 15 أغسطس/ آب 2020 قال فيها «إنكم اليوم تحملون مسؤولية شرعية ثقيلة جدًا، وأنتم أمام امتحان صعب للغاية، فالحسين «ع» هو مدرسة للصبر والاستقامة والثبات، فلا يصح أن نخضع لظلم ظالم ونحنُ ننادي لبيك يا حسين، ولا يصح أن نرضخ للضغوطات غير المشروعة التي تحاول منعنا من إحياء ملحمة الطف العظيمة، وقد صدر توجيه العلماء واضحًا وجليًا في هذه المسألة، وحري بنا أن نتقيد بالرؤية العلمائية».
رقم : 881286
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