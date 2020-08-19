رصد 80 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت محاولة تسلل في التحيتا، بالإضافة إلى تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس والدريهمي والجاح والتحيتا.



ولفت إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 15 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و55 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.