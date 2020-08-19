?>?> رصد 80 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال الساعات الماضية - اسلام تايمز أحدث العناوين : التطبيع الاماراتي الصهيوني وزعزعة الداخل الفلسطيني مصادر تكشف فحوى رسالة السيسي الهامة لحفتر واشنطن تلغي 3 اتفاقيات مع هونغ كونغ بعد التطبيع وصول اول سياح ‘‘إسرائيليين‘‘ لفنادق ريكسوس الإماراتية قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين تضليل التحقيق واستغلال الجريمة لبنان: تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة رصد 80 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال الساعات الماضية جهانغيري: لنجعل كل بيت حسينية في محرم أمريكا لن تتحمل ضربات المقاومة الشعبية بسوريا وستنسحب تحالف الفتح يكشف انفراجة سياسية لتسريع إجراء الانتخابات English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 19 August 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا الیمن 0 الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 19:16رصد 80 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال الساعات الماضية وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت محاولة تسلل في التحيتا، بالإضافة إلى تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس والدريهمي والجاح والتحيتا. ولفت إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 15 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و55 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة. مصدر : اسلام تایمز رقم : 881306 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !! 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