لبنان: تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 589 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 10347 حالة".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 581 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و8 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 109". وأشارت الوزارة إلى "أنّها أجرت 7207 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1284 فحصًا في المطار".



وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي، أن الوضع خطر جدا بالنسبة لكورونا، ومنظمة الصحة العالمية تنظر بقلق شديد لارتفاع اعداد الإصابات في لبنان بشكل كبير، والحل الوحيد هو التصرف بمسؤولية كبيرة وأخذ الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية على محمل الجد".



وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أن هناك ثلاث خطط بحثتها المنظمة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منذ يومين، تتمثل الخطط بـ"تحويل بعض المستشفيات بالكامل لمعالجة كورونا، وشراء خدمات من المستشفيات الخاصة والإتفاق على تعرفة خاصة للعناية بكورونا، وإعادة برمجة الفرق الميدانية التي وصلت للبنان بعد انفجار 4 آب، حيث وصلت 8 فرق طبية لمعالجة الجرحى، لكن بعد انتهاء المهمة، اتفقنا ووزارة الصحة معهم أن تتم توأمتهم مع مستشفيات حكومية، وهي خطة مؤلفة من 3 مراحل بشكل متواز، وذلك لنرفع القدرة الإستشفائية في المستشفيات".



واعتبرت الشنقيتي أنه "كنا في السابق نتخذ الخطوات المناسبة في لبنان وكانت الأعداد قليلة واستطعنا تخطيها، لكن اللا مبالاة بالإجراءات هي التي أوصلتنا إلى هذا المكان الخطير وفتح المطار سرع بزيارة الحالات، أتمنى أن نتفاءل، ممكن أن نخفف من عدد الحالات، نستطيع التصرف بمسؤولية والتخفيف من عدد الوفيات، ونسبة الوفيات 1.3% وهي دون المعدل ولا يمكن أن نصل لتائج ملموسة دون أن نعمل سويا، ننظر بقلق كبير إلى هذا الأمر، عدم الإلتزام سيؤد إلى مكان صعب جدا تخطيه".