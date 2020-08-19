الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 20:44

لبنان: تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

لبنان: تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 589 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 10347 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 581 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و8 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 109". وأشارت الوزارة إلى "أنّها أجرت 7207 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1284 فحصًا في المطار".

وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي، أن الوضع خطر جدا بالنسبة لكورونا، ومنظمة الصحة العالمية تنظر بقلق شديد لارتفاع اعداد الإصابات في لبنان بشكل كبير، والحل الوحيد هو التصرف بمسؤولية كبيرة وأخذ الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية على محمل الجد".

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أن هناك ثلاث خطط بحثتها المنظمة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منذ يومين، تتمثل الخطط بـ"تحويل بعض المستشفيات بالكامل لمعالجة كورونا، وشراء خدمات من المستشفيات الخاصة والإتفاق على تعرفة خاصة للعناية بكورونا، وإعادة برمجة الفرق الميدانية التي وصلت للبنان بعد انفجار 4 آب، حيث وصلت 8 فرق طبية لمعالجة الجرحى، لكن بعد انتهاء المهمة، اتفقنا ووزارة الصحة معهم أن تتم توأمتهم مع مستشفيات حكومية، وهي خطة مؤلفة من 3 مراحل بشكل متواز، وذلك لنرفع القدرة الإستشفائية في المستشفيات".

واعتبرت الشنقيتي أنه "كنا في السابق نتخذ الخطوات المناسبة في لبنان وكانت الأعداد قليلة واستطعنا تخطيها، لكن اللا مبالاة بالإجراءات هي التي أوصلتنا إلى هذا المكان الخطير وفتح المطار سرع بزيارة الحالات، أتمنى أن نتفاءل، ممكن أن نخفف من عدد الحالات، نستطيع التصرف بمسؤولية والتخفيف من عدد الوفيات، ونسبة الوفيات 1.3% وهي دون المعدل ولا يمكن أن نصل لتائج ملموسة دون أن نعمل سويا، ننظر بقلق كبير إلى هذا الأمر، عدم الإلتزام سيؤد إلى مكان صعب جدا تخطيه".
رقم : 881318
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
19 آب 2020
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
19 آب 2020
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
19 آب 2020
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
19 آب 2020
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
18 آب 2020
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه
18 آب 2020
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
الجيش السوري يؤسس لقواعد اشتباك جديدة في الشمال
18 آب 2020
ترامب والاتفاق النووي
ترامب والاتفاق النووي
18 آب 2020
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
18 آب 2020
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
بعد زيارات سريّة لنتنياهو.. لماذا توجه رئيس الموساد إلى الإمارات؟
17 آب 2020
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة على إيران .. فما هي التداعيات؟
17 آب 2020
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟
17 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس