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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 20:51

بعد التطبيع وصول اول سياح ‘‘إسرائيليين‘‘ لفنادق ريكسوس الإماراتية

بعد التطبيع وصول اول سياح ‘‘إسرائيليين‘‘ لفنادق ريكسوس الإماراتية
وقالت أفييشن لينكس الإسرائيلية، التي تعمل في الاراضي المحتلة تحت اسم كيشري تيوفا للسفر، إنها ستبدأ ببيع باقات العطلات إلى فنادق ريكسوس بالإمارات العربية المتحدة، في أحدث صفقة عقب التطبيع.

الاتفاق هو الأول في قطاع السياحة بعد أن أعلنت الإمارات وكيان الاحتلال يوم الخميس أنهما سيطبعان العلاقات الدبلوماسية ويقيمان روابط جديدة واسعة.

وكان غير مسموح قبل ذلك للسياح الإسرائيليين بدخول الدولة الخليجية باستثناء زيارات لبعض مسؤولي الشركات من ذوي الجنسيات المزدوجة بجوازات سفر غير إسرائيلية.
وقالت أفييشن، إن الباقات التي ستحصل عليها أربعة فنادق ريكسوس ستكون متاحة لعطلة عيد المظلة اليهودي في منتصف أكتوبر تشرين الأول وباستخدام رحلات الخطوط الجوية التركية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن كيانه يستعد أيضا لرحلات جوية مباشرة تمر عبر المجال الجوي السعودي.

وقال نير مازور نائب رئيس أفييشن إن الباقات ستكون متاحة في البداية للإسرائيليين الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات ولاحقا لجميع المواطنين فور إتمام الاتفاق.
يشار إلى أن فنادق ريكسوس بالإمارات مملوكة لرجل الأعمال التركي فتاح تامنجي مؤسس ومدير مجموعة ريكسوس العالمية.
رقم : 881321
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