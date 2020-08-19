مصادر تكشف فحوى رسالة السيسي الهامة لحفتر

وبحسب مصادر صحفية أوضحت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد استمرار دعم مصر للجيش الليبي في مواجهة المليشيات الإرهابية.



وأكد المصدر أن تسليم الرسالة عبر رئيس المخابرات الحربية المصري يحمل رسائل عديدة وتطورات قريبة قد تشهدها المنطقة.



وكان مكتب الإعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلن أن المشير خليفة حفتر تلقى رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال المكتب إن الرسالة سلمها مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر العربية اللواء خالد مجاور، في مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.



وكان السيسي قد أعلن، في شهر يونيو الماضي، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.