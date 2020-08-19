التطبيع الاماراتي الصهيوني وزعزعة الداخل الفلسطيني

جاء ذلك خلال وقفة نظمت بمشاركة رجال الدين ووجهاء وعشائر وفعاليات القدس أمام مقر محافظة القدس، ببلدة الرام شمال مدينة القدس، اليوم الأربعاء.



وشددت فعاليات القدس في بيان صحفي تلي في بداية الوقفة على رفض كافة أشكال التطبيع، وأي علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كافة أشكال الانتهاكات بحق القدس والمقدسات المسيحية والإسلامية.



وتابعوا: "على الإمارات التراجع عن موقفها والعودة من جديد إلى رشدها، وأن تكون في صف الحق الفلسطيني القائم على المبادئ الدينية والشرعية الدولية..".



وقال نائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام، إن البيان المقدسي يعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني تجاه هذه المؤامرة الجديدة، فيما أن الاتفاق الثلاثي يحاول أن يزعزع الساحة الداخلية الفلسطينية، وحرف البوصلة فيها من مواجهة الاحتلال إلى هذا العبء الجديد الذي أثقلت به الإمارات كاهلنا الفلسطيني.



من جانبه، أكد مفتي فلسطين والديار المقدسة محمد حسين أن على الأنظمة العربية الالتزام بقراراتها السابقة، وأن لا يتراجعوا عن مواقفهم وقراراتهم، وأن لا يقبل من أحد أن يخرج عن هذه القرارات.



بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن "شعبنا الفلسطيني عندما يتوحد لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، فيما سقط الزمان الذي كان فيه الآخرون ينطقون باسم الفلسطينيين".



ورأت فعاليات القدس في بيانها أن الاتفاق مكافأة لدولة الاحتلال بالتطبيع الكامل قبل حل عادل للقضية الفلسطينية على اساس مبادرة التسوية العربية وقرارات الشرعية الدولية، ويشجع كيان الاحتلال على الاستمرار في رفض مبدأ الارض مقابل التسوية وحل الدولتين على اساس حدود ما قبل العام 1967.



واعتبروا أن الاتفاق صفقة تتجاهل استمرار الاحتلال وليس انهائه وبالتالي شرعنة اجراءاته التهويدية وبرامجه الاستيطانية.



وطالبت بمقاطعة حكام أبو ظبي على كل المستويات، وحكام الامارات الست الأخرى والمكونة لاتحاد الامارات العربية، لتحديد موقفهم من هذا الاتفاق، لأن قضية القدس هي قضية المسلمين والعرب جميعا في كافة انحاء العالم، داعية إياها إلى التحرك والضغط على حكوماتها بعدم التساوق مع موقف الامارات ورفضه.



ودعت فعاليات القدس الدول العربية والاسلامية الى عدم التساوق مع هذا الاتفاق ورفضه واعتباره اعتداء على حق الشعب الفلسطيني، وحذرت اي دولة من التوقيع على اتفاق مماثل حيث ستعمل على مواجهته، مؤكدة ان الاتفاق مسّ بمكانة الامارات التاريخية، داعية مجلس التعاون الخليجي لصدها عن هذا الانتحار السياسي.





أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن تحريم الزيارات التطبيعية للأراضي الفلسطينية المحتلة والمسجد الاقصى المبارك، فيما نظمت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس وقفة احتجاجية ضد تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الاسرائيلي معتبرين ذلك خيانة لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.



"تحريم الزيارات التطبيعية لفلسطين ومقدساتها".. هذا ما أعلنه مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين ردا على تطبيع الإمارات مع كيان الاحتلال، معتبرا أن ما جرى ما هو إلا تماشيا مع صفقة القرن القاضية لتصفية القضية الفلسطينية.



إلى ذلك نظمت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة وقفة احتجاجية رفضا لما قامت به دولة الإمارات من تطبيع علاقاتها مع الاحتلال رافعين شعارات أن التطبيع خيانة.



وقال رئيس وحدة شؤون القدس في رئاسة السلطة الفلسطينية معتصم تيم: قد يكون من أبرز الأهداف لهذا التطبيع المجاني الذي أقدمت عليه دولة الإمارات هو مصادرة الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الوقفات والاحتجاجات التي تجري بهذا الوطن وتحديدا من قلب العاصمة القدس المحتلة وبتمثيل كافة شرائح مدينة القدس هي أفصح تعبير عن هذه الإرادة الفولاذية لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء القدس."



ومنذ الإعلان عن تطبيع الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تشهد مدينة القدس بكافة أطيافها احتجاجات رافضة لهذه الخطوة التطبيعية.



وتبقى هذه الاحتجاجات والوقفات والاعتصامات من مدينة القدس للتأكيد على أن ما حصل من تطبيع من قبل دولة الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هي خيانة للشعب العربي الفلسطيني ومقدساته.

