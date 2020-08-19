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الأربعاء 19 آب 2020 ساعة 22:04

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد
وقال مكتب ممثلية روسيا في فيينا في تغريدة على تويتر "لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات خلال مفاوضات الاتفاق النووي تصور بأن أي دولة يمكن أن تنهي مشاركتها من جانب واحد في الاتفاق ثم تحاول ممارسة حقها في تفعيل آلية الزناد" .

وجاء في نهاية هذه التغريدة ، ان موسكو تصف مثل هذا الانطباع بانه من وهم الاميركيين.

ونشر بومبيو ، صباح الأربعاء ، مقطع فيديو قصير لتصريحات قديمة لجون كيري امام معهد "مجلس العلاقات الخارجية" على صفحته على تويتر ، وكتب نقلاً عنه: "لدينا القدرة على اعادة جميع العقوبات".

وكتب بومبيو في معرض تعليقه على تصريح كيري "ما تفاوضنا عليه [مع إيران] هو اتفاق فريد يمكن بموجبه لدولة واحدة بمفردها أن تمارس حقها في إعادة فرض تلك العقوبات [ضد إيران] ".

وبعد الهزيمة الحاسمة للقرار الأمريكي ضد إيران في مجلس الأمن الدولي ، تعتزم واشنطن الدعوة إلى عودة حظر الأمم المتحدة ضد طهران في مناورة سياسية نادراً ما تستخدم، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس ، إلى زيادة عزلة إدارة ترامب وتخلق أزمة اعتبار للأمم المتحدة.
رقم : 881346
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