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الخميس 20 آب 2020 ساعة 08:45

في الامارات... زيادة مقلقة بإصابات كورونا

في الامارات... زيادة مقلقة بإصابات كورونا

وبحسب ما أوردت مصادرنا قال العويس إن الإمارات تجاوزت 6 ملايين فحص مخبري لفيروس "كورونا" المستجد، كجزء مهم من الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمواجهة الفيروس، وحماية المجتمع من تداعياته السلبية.

وشدد على أنه قد لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة اليومية، التي قد تعد مؤشراً على ارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق.
وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ التي يأتي على رأسها تجنب التجمعات والزيارات خلال الفترة الحالية، والتقيد بالتباعد الجسدي.

وأوضح أنه إضافة إلى اتخاذ التدابير الاستباقية لمواجهة الوباء على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية، تواصل حكومة الإمارات دعم البحث العلمي، لا سيما في المجالات الطبية، انطلاقاً من أهمية تطوير المنظومة البحثية، وتعزيز أثرها الإيجابي كركيزة تنموية ووسيلة فعالة في توفير الحلول اللازمة للتصدي للفيروس.

وفيما يخص المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي تجري في الدولة على لقاح واعد لمرض "كوفيد-19"، أكد العويس أن هناك تطوراً ملموساً، وأن النتائج مطمئنة للغاية، ولم تسجل أي آثار جانبية على المتطوعين، وجدد دعوته لأفراد المجتمع كافة للمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأربعاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الساعات الـ24 الأخيرة رفعت إجمالي الحالات المسجلة إلى 65.341 حالة، وعدد الوفيات إلى 367 حالة.

وأشارت إلى إجراء 72.026 فحصاً جديداً، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وشفاء 113 حالة جديدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 58.022 حالة.
رقم : 881405
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