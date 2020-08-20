مدفعية الإحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في غزة

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشر عبر تويتر:”قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل نقاط عسكرية تابعة لمنظمة ‎حماس بغزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية”.



وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع رصد تابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة “حماس”، في مناطق متفرقة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، ورد جيش الإحتلال بقصف أهداف داخل القطاع.



والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بتصعيد "إسرائيل" هجماتها على القطاع، ردا على إطلاق البالونات.



ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار "إسرائيل" على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.



وأغلقت سلطات الإحتلال مؤخرا معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.