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الخميس 20 آب 2020 ساعة 08:49

هدم مسجد جديد يشعل الغضب في مصر!

هدم مسجد جديد يشعل الغضب في مصر!
وعبَّر الناشطون، عن استيائهم من هدم المسجد، لِما يمثله لهم، مؤكدين صدمتهم من قرار هدمه.

فيما اعتبر آخرون، أن هدم المسجد، يأتي استمرارًا لسياسة الدولة في هدم دور العبادة.
ونعى مغردون حال المساجد في مصر، بعد هدم عدد من المساجد لإنشاء محور مروري تنفذه القوات المسلحة.

وعبَّر أهالي المركز عن استيائهم من هدم المسجد، لِما يمثله لهم، مؤكدين صدمتهم من قرار هدمه، وقال مغردون إن هدم المسجد يأتي استمرارًا لسياسة الدولة في هدم دور العبادة.

وسبق أن استهدفت حملة سابقة للسلطات المصرية، هدم 10 مساجد على طريق ترعة المحمودية، في محافظة الإسكندرية (شمالي البلاد) وحدها، بدعوى إنشاء محور المحمودية.

وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم 8 مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد "الإخلاص"، لينضم إلى مساجد "عزبة سلام"، و"فجر الإسلام"، و"التوحيد"، و"عثمان بن عفان"، و"نور الإسلام"، و"الحمد"، و"العوايد الكبير".

وتتوزع المساجد المهدَّمة في مناطق عدة، منها مسجد نور الإسلام في "باكوس"، ومسجد التوحيد بـ"كرموز"، ومسجد عزبة سلام في منطقة "أبو سليمان"، ومسجد عثمان بن عفان بمنطقة "الزوايدة"، ومسجد الحمد بمنطقة "خورشيد".

وتعددت التبريرات الرسمية المقدّمة لقرارات هدم المساجد بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم "شريان الأمل"، وما يستلزمه ذلك من ردم "ترعة المحمودية"، وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد.
 
رقم : 881408
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