الأموال والتطبيع لم يشفعا للإمارات

وقال فريدمان إنه رغم أن من الممكن افتراضيا أن تحصل الإمارات يوما ما على الموافقة على بيعها طائرات إف-35، فإن عملية التصنيع والشراء ستستغرق سنوات طويلة.



وأضاف، أنه مع سعي الإمارات للحصول على مزيد من الأسلحة المتقدمة، فإن التفاهمات القائمة منذ عقود، تمتنع بموجبها واشنطن عن بيع أسلحة في الشرق الأوسط يمكن أن تقوض التفوق العسكري النوعي للاحتلال الإسرائيلي، وستبقى كما كانت من قبل، وهذا ينطبق على طائرات إف-35، التي منعت الدول العربية من الحصول عليها.



من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن "إسرائيل" ستعارض أي مبيعات من هذا النوع للإمارات.



واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإمارات على استعداد لدفع مبالغ ضخمة للحصول على مقاتلات إف-35 الأمريكية.