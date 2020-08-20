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الخميس 20 آب 2020 ساعة 09:11

مهاتير محمد: اتفاق الإمارات و"إسرائيل" يقسم العالم الإسلامي

مهاتير محمد: اتفاق الإمارات و"إسرائيل" يقسم العالم الإسلامي
وقال محمد في تصريح لصحيفة "هذا الأسبوع في آسيا"، إن "الاتفاق سيقسم العالم الإسلامي إلى فصائل متحاربة، وسيكون بإمكان الإسرائيليين صب الوقود على النار في هذا النزاع".

وأضاف: "سيزيد الاتفاق قدرة المتناحرين على قتال بعضهم البعض، ولن يكون هناك سلام حتى بين الدول الإسلامية".

وتابع: "سيعزز الاتفاق الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر فلسطين ملكا لإسرائيل".

وأضاف: "بالطبع سيكون هناك رد فعل من الفلسطينيين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، وهذا يعني إطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط".

وأعلنت الإمارات و"إسرائيل" مؤخرا، توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رقم : 881421
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